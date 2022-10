Narcís Serra revela haver autoritzat que els serveis secrets espanyols ocultessin els «amors» de Joan Carles I

Noves revelacions al voltant de les relacions extramatrimonials de Joan Carles, el monarca emèrit de l'estat espanyol. L'exvicepresident del govern espanyol i exministre de Defensa, Narcís Serra, ha revelat aquest cap de setmana que va autoritzar dispositius del-els serveis secrets de l'Estat, l'organisme anterior al- per amagar "totes les errades" de Joan Carles I quan era rei. "No me'n penedeixo", ha assegurat Serra en una entrevista publicada aquest diumenge pel diari El Español, en la que va ser qüestionat sobre si el CESID llogava xalets al monarca perquè acudís amb "amants".Serra, que va ser titular de Defensa entre 1982 i 1991 i vicepresident entre 1991 i 1995, ha admès que això es duia a terme perquè, i ha negat que l'agència d'intel·ligència ajudés el monarca en qualsevol negoci o benefici econòmic que hagués pogut aconseguir el monarca. "Quan es tenen responsabilitats altes, hi ha moltes decisions difícils i en aquell moment, sobretot després del 23-F, jo creia que calia ajudar a apuntalar totalment la figura del Rei", ha confessat Serra.Aquest mateix setembre va aparèixerx que esquinçava la vida extramatrimonial de Joan Carles I i revelava noves gravacions que posaven contra les cordes les dècades de regnat del monarca espanyol. Per què és tan important aquesta nova sèrie? deixa al descobert les vergonyes del Borbó i revela, centrant-se en els anys 80 i 90, el moment dolç i impune de la Corona, nous secrets a través de les gravacions inèdites deo la periodista, dues amigues "íntimes" del rei.

