Rússia bombardeja Kíiv i deixa barris sencers sense llum ni aigua

Rússia posa en escacL'artilleria de l'exèrcit rus ha bombardejat de manera massiva les infraestructures energètiques que donen abastiment a les grans ciutats del país. Això ha provocatamb talls de llum severs en bona part de la capital ucraïnesa. En un bombardeig llampec, els ciutadans de Kíiv s'han llevat aquest matí, a primera hora, amb un atac que ha deixat barris sense energia. Per ara no es comptabilitzen xifres exactes de ferits.L'alcalde de la ciutat,, ha confirmat les informacions i ha assenyalat que "no hi ha aigua en algunes zones de la capital" com a resultat dels atacs de l'exèrcit rus, tal com ha informat a través del seu canal de Telegram. Així, Klitschko també ha relatat que els sistemes de defensa antiaèria de Kíiv han estat activats i ha instat la població a "no entrar en pànic" i protegir-se en refugis i llocs segurs.La zona detambé s'ha vist afectada pels bombardejos russos d'aquest matí de dilluns. Els atacs han deixat sense energia el servei ferroviari que connecta amb la capital ucraïnesa, provocant greus afectacions al funcionament de la ciutat.​​​​​

