Endesa aturarà la producció de llum en algunes centrals hidroelèctriques al novembre per la sequera

Situació molt complicada en molts embassaments i pantans del país. Endesa aturarà la producció d'electricitat de la, per la sequera i la falta de reserves d'aigua. Aquesta central no ha parat mai des que es va inaugurar. L'aturada es farà a mitjans de novembre perquè l'embassament es troba per sota del 23% de la seva capacitat, el segon pitjor registre de la història d'aquest pantà inaugurat el 1966.A més, si no plou en els pròxims dies i setmanes, també es podrien parar les centrals de. Enguany s'ha generat un 32% menys d'energia que en la mitjana dels darrers 10 anys i caldria remuntar-se al 1989 per trobar una producció tan baixa. La sequera d'aquest 2022 ha provocat una caiguda en picat de la producció hidroelèctrica a les centrals d'Endesa.El cap del centre de producció de la companyia al conjunt de la península,, ha explicat en un reportatge a l'ACN que la situació parteix de l'any passat, que ja va ser sec, però gràcies a les reserves dels embassaments es va poder concloure de forma "correcte". Enguany no ha plogut, amb un hivern especialment sec i això ha derivat en la caiguda de reserves i ha motivat que hagi estat un dels pitjors anys de la sèrie històrica. Segons Garcia,, amb una producció del -32% en relació a la mitjana dels darrers 10 anys.Si la comparativa es fa amb l'any passat, el descens també és accentuat, amb prop d'un 15% menys d'energia generada a les centrals que la companyia té a la demarcació de Lleida i un 13,2% amb totes les que gestiona a Catalunya, que són una seixantena, però la gran majoria, una cinquantena, es troben a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran.. A la demarcació de Lleida, les que més han baixat producció han estat les de la conca del Segre, amb un 53,5% menys en relació als darrers 10 anys, i un 41,9% menys que l'any 2021.

