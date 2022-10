Sabíeu que el Passeig de Gràcia és tort?

Perdó persones amb TOC, però no està paral·lel, el Passeig és anterior al Pla Cerdà. El Passeig no va tindre prou força per liderar l'orientació dels carrers de l'Eixample, però sí per provocar un error de càlcul en l'angle de la Diagonal. pic.twitter.com/w0MCkDgwG6 — El Boig de Can Fanga (@BoigBCN) October 29, 2022

de Barcelona té una particularitat important: les illes. Tots els carrers d'aquest districte són verticals i horitzontals, creant una quadrícula gairebé perfecta. Sí, no ho és del tot perquè elde la resta de carrers que connecten la muntanya amb el mar.Aquest emblemàtic carrer de la ciutat, que és previ al pla Cerdà i antigament connectava Ciutat Vella amb la Vila de Gràcia, municipi independent de la capital catalana, té unai no va aconseguir marcar "tendència" quan es va començar a edificar l'Eixample.De fet, aquesta desviació del Passeig de Gràcia va fer que l'que inicialment havia dissenyat. L'arquitecte Jseús Portavella assegura que un error de càlcul va fer que la construcció d'aquesta via transversal s'emportés masies antigues de les Corts i expropiés terrenys que Cerdà no havia previst: "La Diagonal actual no és la de Cerdà".

