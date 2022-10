Desallotgen una festa de Hallloween «infrahumana» a Sevilla

"D'alguna manera he de guanyar diners"

Lade Sevilla ha obert diligències judicials contra un home de 42 anys com a responsable d'unaaquesta matinada, i que va haver de ser desallotjada i precintada després quenecessitessini, en alguns dels casos, haguessin de ser traslladats a hospitals de la capital. Un dels assistents va relatar als agents que les condicions eren "infrahumanes".L'Ajuntament de Sevilla ha informat mitjançant un comunicat que aquesta era una de les nombroses convocatòries de festes de Halloween que s'havien fet a través de les, i de les quals la Policia en tenia coneixement. En aquest cas era un concert adreçat a menors d'entre 14 i 17 anys a una sala d'un polígon industrial.A partir de les 20.30h, el 092 va començar a rebre trucades alertant lade persones al local, i es van traslladar diversos efectius del cos policial. En arribar al lloc, hi havia una ambulància atenent una noia de 14 anys per una, marejos, pèrdua de la verticalitat i les extremitats adormides. Els agents van accedir al local i van comprovar que les, algunes portes estaven tancades i hi havia tanques metàl·liques que impedien la sortida.A més, segons el relat d'un dels assistents, s'havien esgotat les, no hi havia aire acondicionat i també s'havia tallat l'aigua dels lavabos. Les diverses estances del local estaven "completament saturades" i hi havia diversos joves al terra, atesos per altres menors: tots tenien la pell vermellosa, excés de sudoració, fatiga, marejos, nàusees, esgotament... "Com a l'interior d'una sauna", expliquen els agents de la Policia Local.Pel que fa al responsable de la festa, que està investigat però no va ser detingut, no va ser capaç de donar cap explicació sobre el que estava succeïnt; de fet, només va al·legar la necessitat de: "D'alguna manera he de guanyar diners", va afirmar davant dels agents.Amb el local precintat i diligències judicials obertes, la investigació continua per esclarir els fets. El delegat de Governació i Festes Majors de Sevilla,, ha felicitat la ràpida actuació de la policia davant d'uns fets de "gravíssima irresponsabilitat", i ha demanat a la ciutadania que tingui en compte lesdels espais on se celebrin festes i que denunciïn qualsevolque detectin.

