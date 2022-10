La desmesurada multa per aparcar al teu propi gual

Elssón senyals pensades específicament per protegir les portes dels aparcaments, garatges o espais com tallers mecànics i garantir, així, l'dels vehicles del propietari. És a dir, és una autorització que garanteix que pel tros de carrer senyalitzat sempre hi pugui passar un cotxe.Ara bé, aquesta autorització no concedeix cap tipus deper aparcar-hi encara que el gual sigui del mateix propietari del vehicle, i de fet fer-ho comporta una multa de, exactament igual que si aparquem en un gual que no sigui nostre.A més, en el moment que es posa la multa és impossible que els agents puguin saber que eldel vehicle sigui el mateix que va demanar, en el seu moment, l'autorització de gual permanent.

