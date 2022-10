Polèmica per una pregunta masclista en un procés de selecció de personal

Hola @juguettos

Creo que, si esto es cierto, y estas son las preguntas para contratar a vuestro personal, estáis muy perdidos…

Quizá ninguna madre o mujer que quiera serlo, compre juguetes en vuestras tiendas…

¿Lo de preguntar cuestiones meramente profesionales no lo veis no? pic.twitter.com/bjsCU5nxd7 — Sara Sálamo (@SaraSalamo) October 29, 2022

La, l'assetjament laboral, la dificultat per accedir a càrrecs directius, la major temporalitat, durada en atur i rotació laboral... són només alguns delsque pateixen les dones en el, sobradament coneguts, i que algunes empreses continuen perpetuant.És el cas de, una coneguda cadena de venda de joguines, que ha generat unaa les xarxes socials per una pregunta inclosa en elde personal a través del portal, i que ha compartit l'actriu(B&B, de boca en boca, Brigada Costa del Sol, Arrayás) a través del seu compte de Twitter.Sálamo ha compartit una captura de pantalla de l'enquesta que han de contestar els candidats i candidates a la plaça ofertada per Juguettos, de. A més de demanar si la persona té feina actualment, si ha tingut alguna experiència laboral similar en els últims dos anys o si té vehicle propi, l'empresa vol saber: "Si ets dona, tens alguna possibilitat d'estar embarassada?"La piulada ha generat centenars de reaccions a través de: alguns usuaris qüestionaven la veracitat de la captura de pantalla, d'altres denunciaven la situació i d'altres, assenyalaven lade la pregunta. I és que, com explica l'advocat laboralista, la pregunta és del tot discriminatòria i, de fet, està expressament prohibida per la Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tractament i la no discriminació.Per la seva banda, Juguettos ha emès un breu comunicat a Twitter on reconeixen l'autoria de l'enquesta, publicada per una de les seves botigues i demanen disculpes perquè va "completament en contra delsde la companyia".

