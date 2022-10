Descobreixen quin és l'últim sentit que es perd abans de morir

Les incògnites al voltant de lasón múltiples. Ens hi veiem fins a l'últim moment? I el gust, ens quedem sense?Aquesta última pregunta ha estat resposta per un estudi elaborat per experts canadencs que ha publicat la revista Scientific Reports.Concretament,és el sentit que ens desapareix més tard quan ens estem morint. Els autors de l'estudi van emprar un electroencefalograma per monitorar l'activitat del cervell a diferents pacients inconscients durant les seves últimes hores de vida. Les dades extretes es van comprar amb lectures a pacients conscients -també a punt de morir- i amb les de persones sanes.A cada grup se li reproduïa una sèrie deen un patró recurrent, però amb notes ocasionals que no seguien la tendència general. Els investigadors buscavenparticulars, conegudes com a MMN, P3a i P3b, que es generen al cervell quan aquest nota sons anòmals."La majoria dels pacients que no responienMMN als canvis de to, i alguns a P3a o P3b. Per tant, els seus sistemes auditius responien de manera similar als dels controls joves o saludables a només unes hores de morir", detalla l'estudi. Això no obstant, tot i que aquests cervells poden reconèixer sons, no està clar si poden registrar paraules o significats.Amb aquest descobriment, una de les autores de l'estudi conclou que és significatiu que als últims dies i hores de vidaa qui està morint. Així, Romayne Gallagher insisteix que la investigació dona la raó a les infermeres i metges d'hospitals terminals: "Els sons dels éssers estimats ajuden a consolar a les persones quan estan morint".

