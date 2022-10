Quina és la patologia que podria patir la princesa Elionor a les dents?

Aquesta setmana s'han atorgat elsamb una protagonista indiscutible, que no és altra que, la mateixa princesa d'Astúries. Per una banda, per diverses imatges que han mostrat errors de protocol o un moment divertit en què el seu pare, el Rei Felip VI, l'adverteix que s'està aplaudint a sí mateixa després de fer el discurs; i per l'altra, per una qüestió estètica:Usuaris de les xarxes socials s'han preguntat què passava amb les dents d'Elionor, ja que quan somriu revela queL'odontòloga, que gestiona un compte d'Instagram dedicat a seguir l'estilisme de la, ha explicat a una altra usuària de la xarxa social - @leonorysofiaaltezasreales - que hi ha dues possibilitats que expliquen la manca d'aquestes. Per una banda, podria ser que els que tenia i que s'observaven en imatges anteriors fossin les seves dents de llet que encara no li haguessin caigut, una cosa "estranya" tenint en compte que la princesa ja té 17 anys i els ullals solen caure abans dels 13.L'altra possibilitat és que Elionor pateixi, és a dir, que aquestes dents definitives no s'hagin format i per això, un cop han caigut - o li han extret - les dents de llet, no hagin sortit les noves. Aquesta és una patologia que pateix entre l'1 i el 3% de la població, especialment nens i persones amb alguna alteració cromosòmica. En molts casos, el problema és que les dents de llet no cauen perquè no hi ha capque les empenyi.Aquesta patologia es relaciona amb, bé per una obstrucció o per la manca d'espai que impedeix que una dent es formi. També pot comportar alteracions en el desenvolupament de l'epiteli dental intern i extern, i pot provocar problemes a l'hora de mastegar o parlar, a més de la qüestió estètica.

