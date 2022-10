Gir de guió al Port: el cos que busquen pot no haver caigut del creuer

Les càmeres i els sensors de l'no han detectat que cap persona hagi caigut a l'aigua deldes del creuer. Cosa que, segons la Guàrdia Civil, fa "" que la persona que demanava auxili caigués daltabaix del buc com es creia en un primer moment.La víctima ha estat vista cap aper un tripulant del buc a l'entrada de Bocana Sud. El Port de Barcelona ha informat de l'incident a Salvament Marítim, que ha activat un helicòpter i una embarcació ràpida. En les tasques de rescat i localització també hi treballen submarinistes del GEAS i una embarcació de la Guàrdia Civil, quatre barques de pràctics del port, efectius de la Creu Roja i Bombers de Barcelona.En el lloc on s'ha vist la víctima només han trobat un salvavides amb un senyal lluminós. Per ara continua en marxa l'operatiu de recerca i la Guàrdia Civil no descarta cap hipòtesi. El Port de Barcelona ha activat el seu Pla d'autoprotecció (PAU) en alerta per facilitar la recerca. Segons Protecció Civil, la incidència no afecta la resta d'operacions del port.

