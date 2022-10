Puigdemont revela que enviats del PSOE li han ofert un «bon tracte» judicial si compareix al Suprem

Avui fa cinc anys que arribàvem a l'exili. He escrit un text al respecte, mirant enrere i mirant endavant. Podeu llegir-lo en aquestes captures de pantalla o bé descarregar-lo en aquest enllaç:https://t.co/TuCLBMbusK pic.twitter.com/bQu58NJ47w — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 30, 2022

L'expresident de la Generalitatha revelat, amb motiu dels cinc anys que fa que és a l'exili, que, durant aquest temps,l'han visitat diverses vegades per generar-li "expectatives d'un" a través d'una reforma del codi penal i d'un indult. Però amb una condició: comparèixer al Tribunal Suprem (TS). "Segur que Pedro Sánchez sap de què parlo", ha escrit Puigdemont en un text difós al seu perfil de Twitter.L'eurodiputat de Junts ha dit que. I encara entén menys, ha expressat, que se l'inclogui a ell com una de les persones que en sortiria més beneficiades. "Mai he buscat cap solució personal ni he esperat per a mi els beneficis d'altres", ha etzibat., ha continuat l'expresident, que ha opinat que pot entendre quins beneficis tindria per a l'Estat que ell es presentés al Suprem, però que no els veu per enlloc per al procés independentista. En aquest sentit, ha criticat que malgrat la seva petició pública i privada, li consta que en les converses entre. "Si no ho he demanat, per què hi insisteixen?"En la carta difosa a les xarxes socials, Puigdemont ha reflexionat sobre l'exili, que ha descrit com "l'expressió extrema de la repressió", i ha opinat que tot i que acceptar el tracte del govern espanyol suposaria un "alleujament" per a la seva vida personal, també representaria una. A més a més, ha denunciat que en aquests cinc anys que fa que és a Brussel·les ha patit "assetjament familiar, amenaces molt greus, seguiments i espionatges, amb la participació de gairebé tots els partits de l'Estat i la immensa majoria dels mitjans".Amb tot, ha considerat que surt reforçat del temps viscut, per les circumstàncies, fora de Catalunya i més convençut que mai. Ha estat, segons ell, una etapa "incerta, arriscada i enormement complexa" en la qual es va proposar "continuar el camí decidit pel poble, en un terreny de joc no tan desfavorable com era el de l'Estat". Així i tot, l'expresident s'ha congratulat de l'aconseguit:, ha proclamat Puigdemont que, novament, ha recordat que encara que hi hagi tàctiques diferents i determinades per les circumstàncies, el "sentit" de l'estratègia del moviment independentista "és el mateix".Tot el que ha passat durant l'exili referma, a parer seu, la "necessitat" de continuar en la mateixa línia. "Si l'Estat la manté, nosaltres no tenim cap justificació política per no fer-ho", ha reblat. "Per tot això tinc moltes més raons per continuar confrontant-me a", ha conclòs l'expresident.

