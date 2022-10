Les xarxes socials, responsables del suïcidi d'una adolescent britànica

Lesvan tenir una part de responsabilitat en elde l'adolescent britànica, el 21 de setembre de 2017. Com explica el periodista Manuel G. Pascual a El País i han recollit altres mitjans de comunicació,han hagut de declarar en les sessions forenses de la mort de la jove per determinar com va poder accedir a diversos continguts relacionats amb la depressió i les autolesions durant els últims sis mesos de vida a través d'aquestes xarxes socials.De fet, l'advocat i metge forenseva determinar que la mort, més que un suïcidi, havia estat causada per aquests continguts a Internet, responsabilitzant les dues xarxes socials de manera directa. La mateixa directora de salut de la companyia gestora d'Instagram,, reconeixia que la nena havia tingut accés a contingut qued'ús de la xarxa social.Ara fa un any, una exempleada deva filtrar com, entre d'altres, els executius de la companyia oferien continguts tòxics a joves perquè eren més addictius i es monetitzaven millor, arribant a la conclusió que havien pogut causar pensaments suïcides a un 6% d'adolescents britàniques. I cada cop són més els pares preocupats perquè l'de les xarxes socials que fan servir els seus fills pugui tenir conseqüències negatives, fins al punt que al llarg d'aquest any 2022 s'han obert fins acontra- matriu de Facebook i Instagram -, la companyia propietària de, responsable deper haver provocat diversos transtorns en adolescents. En aquests processos, es demana a les empreses que es facin responsables dels efectes nocius dels seus productes.Pel que fa a l'Estat espanyol, no es té constància que hagin augmentat les demandes contra els responsables de les xarxes socials, com explica, portaveu de l'associació, que també assenyala que la responsabilitat ha de ser compartida pels mateixos pares, l'Administració, els centres educatius, els internautes i altres empreses tecnològiques i de la comunicació.

