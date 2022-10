Vídeo | Un home rus, a punt de perdre el cap quan sortia de l'ascensor

Un home rus va estar a punt de perdre el cap, literalment, quan volia sortir de l'ascensor. En unes imatges difoses per Mauro Albornoz al seu compte de Twitter, es veu com l'home es disposa a sortir de l'ascensor mentre va mirant el seu mòbil, quan de sobte les portes es tanquen i la cabina comença a baixar.

L'home té el temps just de saltar enrere i que el que podria haver estat un tràgic accident quedi només en un. Ell mateix ha explicat posteriorment que l'ascensor feia dues setmanes que tremolava, i que el responsable de reparar-lo ho havia arreglat feia una setmana, com recull el diari Clarín.Per la seva banda, l'oficina de premsa de l'alcalde de, on ha succeït aquest episodi, ha comunicat que la causa de l'incident s'està investigant per part de la companyia administradora de l'ascensor.