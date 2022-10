Podries ser agent de l'FBI? Esbrina-ho resolent aquesta endevinalla

Segons l'usuari de(The Magic Matt), ho pots esbrinar resolent una endevinalla que ha plantejat al seu canal a la xarxa social, i que és un dels molts als quals se sotmeten els candidats a formar part del prestigiós cos d'investigació estatunidenc, com ha recollit La Vanguardia.Aquesta endevinalla planteja el següent: un home i una dona, en la seva primera cita, es beuen unmentre esperen que els serveixin el menjar. És un dia molt calorós, i la dona sua molt i té molta set, amb la qual cosa es beu fins a tres gots d'aigua. L'home, en canvi, només en beu alguns glopets durant l'àpat. Més tard, l'home li escriu a la dona per dir-li que es troba molt malament i molt dèbil, i al cap d'unes hores. Quan la policia interroga la dona, descobreix que les dues begudes estaven enverinades. Per què, doncs, l'home ha mort i ella no?La resposta a aquesta endevinalla és que el verí es trobava alsque hi havia a l'aigua. Així, la intensa set de la dona va ser el que li va salvar la vida, ja que es va beure l'aigua tan depressa que no va donar temps a que el gel es fongués i l'aigua quedés enverinada. L'home, en canvi, va beure's l'aigua un cop el gel i el verí ja s'havien fos.

