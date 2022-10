Vídeo | Una diputada de Bolsonaro apunta amb una pistola un seguidor de Lula en ple carrer

¡De locos!

A menos de 24 horas de las elecciones, la diputada bolsonarista Carla Zambrelli persigue apuntando con un arma a simpatizantes de Lula en medio de la calle y en el interior de un bar lleno de gente.pic.twitter.com/kM1GFSBFQ7 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 30, 2022

La versió dels fets de la diputada

La diputada del Partit Liberal brasiler, formació per la qual Jair Bolsonaro es presenta a la reelecció com a president aquest diumenge,fins a l'interior d'un bar. Segons ha recollit el diari O Globo els fets s'han desenvolupat després que la diputada sentís un grup de persones corejar el nom de Lula da Silva, rival polític de Bolsonaro als comicis, en sortir d'un restaurant al carrer Albereda Lorena. Tal com ha relatat la mateixa Zambelli, en sortir al carrer "estava maleïda".Els vídeos difosos a les xarxes socials mostren com la diputada s'encara i intenta agredir un home després que aquest cridi:. L'individu s'allunya en veure que la diputada se li acosta, tan ràpidament que cau en una vorera i es fa mal al genoll. Més tard, Zambelli ha difós una imatge del cop i ha dit que era unaPel que sembla, segons ha recollit l'esmentat mitjà brasiler, un altre home del grup que corejava el nom de Lula, que també anava armat, hauria començat a córrer en veure l'escena i és en aquest esprint en el qualLa diputada bolsonarista, però, ha continuat perseguint el primer home fins a un bar pròxim, on li hauria cridat que es tirés a terra. És en aquest moment en què un grup de persones congregades al local ha intercedit perquè la situació no anés a més.La diputada ha publicat un vídeo a les xarxes en el qual explica "la seva versió" dels fets. En el clip,i ha detallat que ha traslladat a la policia l'ocorregut. Respecte a la persecució, ha defensat que només tractava de retenir a l'atacant fins a l'arribada dels agents a la zona. Per part seva, la Policia Militar ha confirmat que ha rebut un avís a les 16:30 de la tarda d'una persona que havia estat "ofesa i empesa" per persones no identificades, "raó per la qual havia tret la pistola que portava"., no obstant això, el Tribunal Superior Electoral del Brasil prohibeix a civils i policies que no es trobin de servei el dia anterior a l'elecció portar armes a menys de 100 metres d'un col·legi electoral.

