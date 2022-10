Descobreixen que un quadre de Mondrian està penjat cap per avall des de fa 77 anys

El quadre, de, ha estat durant 77 anys penjat del revés. Ho ha descobert la comissària de l'exposició del pintor neerlandès que s'està organitzanta Düsseldorf,, que reconeix que "no us sé dir com ha passat, probablement seguirà sent un misteri etern de la història", tal com recull el portal 324.cat.De fet, les fotografies revel·len que la primera vegada que es va exposar l'obra d'art al, l'any 1945, ja estava. I se sap perquè la comissària va trobar una fotografia a l'estudi del pintor on New York City I apareix al revés de com s'ha exposat sempre.Meyer-Bueser va decidir agafar una reproducció de l'obra en una cartolina i girar-la, i va comprovar que funcionava "increïblement bé". La clau de tot plegat es troba en lesamb les quals està composat el quadre, que "no s'han aplicat en aquest estat en què es troben ara", afirma la comissària, que creu que Mondrian devia girar l'obra mentre hi treballava, i això va fer que les tires s'estiressin cap avall i es tanquessin. "Això simplement segueix la gravetat", diu Susan Meyer-Bueser.Aquest fet ha causat una gran sorpresa, tenint en compte que l'obra estava inscrita de manera incorrecta al catàleg raonat, l'arxiu que documenta les obres. La comissària també ha explicat que no giraran l'obra, ja que creuen que es podria

