Espanya contractarà treballadors de la construcció a l'estranger

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions espanyol ha llençat una proposta que ha despertat el malestar dels sindicats majoritaris,, d'ampliar el catàleg d'per poder-los contractar d'altres països, un total derelacionats amb el sector de la construcció, com ara paletes, electricistes o fusters.Com ha avançat aquest divendres El País i recullen altres mitjans de comunicació, la mesura ja estava inclosa en el pla de reforma del, aprovat aquest estiu per agilitzar els tràmits i incorporar treballadors estrangers al mercat laboral.Els sindicats s'han oposat frontalment a l'obertura i modificació del catàleg, ja que, s'ha aprovati sense tenir en compte el procés de diàleg en matèria de. CCOO i UGT consideren que "no és que no hi hagi força de treball" al mercat espanyol, sinó que les condicions del sector són "tan dolentes" que als treballadors autònoms no els resulten atractives.La conseqüència de cercar mà d'obra estrangera, doncs, és "diabòlica", ja que en comptes d'apostar per garantir uness'opta per portar treballadors estrangers que "ja les cobriran". Els sindicats creuen que abans de fer aquesta obertura s'ha de formar alsque hi ha a Espanya i als quals se'ls podrien oferir aquestes feines.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor