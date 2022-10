Un festival de cinema català suspèn l'edició en línia perquè es filtraven produccions a la xarxa

El, el, ha anunciat aquest dissabte quedel certamen d'enguany després que s'hagina ladiversosparticipants.En un comunicat, l'organització ha explicat quedel festival, però que no es podrà accedir a la plataforma Filmin per gaudir de les produccions de l'edició online per "un acte de vandalisme organitzat". La decisió s'ha pres "per preservar la integritat de les obres programades a Filmin".Fonts de l'organització han detallat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que, alguns d'estrena, per la qual cosa han sospitat que s'estava fent un ús fraudulent de la plataforma. Davant de la possibilitat que el contingut fos efectivament vulnerable, han apostat per tancar l'accés a Filmin de forma cautelar. Les citades fonts asseguren que el programari emprat compleix tots els estàndards de seguretat exigits per la indústria.El TerrorMolins d'enguany tenia programades una trentena d'activitats i 137 produccions, que ara quedaran. L'organització s'ha disculpat per la decisió presa després de "molts mesos de feina arduosa" i ha ofert la possibilitat de cancel·lar els abonaments pel festival online.

