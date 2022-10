Lewandowski salva el Barça a Mestalla

La insistència de la primera meitat no ha tingut continuïtat després del descans i els'ha desinflat durant la segona part. Tot i això,al temps afegit, que ha marcat l'únic gol del partit. Així, els de Xavi pressionen el Reial Madrid a la Lliga, que demà juga a casa contra el Girona.El Barça ha deixat bones sensacions en la primera part de la mà d'un bon, sent l'ocasió més clara una rematada de cap de Robert Lewandowski que s'ha estampat al travesser pocs minuts abans d'anar als vestidors. Abans, Xavi Hernández s'ha vist obligat a canviarper Marcos Alonso a causa d'unaa la cuixa esquerra del central català.La segona meitat ha començat amb unen atac i donant un bon ensurt als blaugrana. Al minut 51, els locals han aconseguit marcar, però la jugada ha quedat anul·lada pel VAR per unes mans prèvies al gol. El drama en la defensa del Barça ha continuat al 72 del partit, quandeixant pas a Gerard Piqué. Els blaugrana ja haurien pogut marcar als minuts finals del partit, però Ferran Torres ha fallat un gol amb la porteria gairebé buida i Raphinha tampoc ha estat encertat amb el segon remat.Els blaugrana tanquen així una setmana complicada en què s'ha confirmat l'i en què es va viure una nova golejada del Bayern de Munic al Camp Nou quan ja no hi havia res en joc per la victòria de l'Inter de Milà contra el Viktoria Pilsen. Precisament un tràmit contra els txecs i un partit contra l'Almeria tancaran el calendari dels de Xavi abans del Mundial.

