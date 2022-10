Què és el «vamping»? Pot afectar les hores de son dels adolescents

Tancar-se a l'habitació per donar l'última ullada del dia a les fotos noves d'Instagram, mirar alguns vídeos de TikTok, escoltar el darrer capítol del seu pòdcast preferit, xatejar per WhatsApp o revisar els apunts per a l'examen de l'endemà. Aquest gest d'intimitat de tancar-se al seu refugi, quan ho fan els adolescents, es denominaLa, i concretament abans d'anar a dormir, pot suposar unaper a una part dels. Concretament, i segons un estudi de PiLeJe, el 22% dels adolescents són "incapaços" de no consultar el seu dispositiu abans de dormir. Això comporta unao "estat mental i físic patològic en què una persona necessita un determinat estímul per aconseguir una sensació de benestar". Fins i tot pot comportar la por irracional a estar sense mòbil, la nomofòbia.La conseqüència més evident d'utilitzar el telèfon mòbil abans de dormir és que es, ja que més de la meitat dels joves no controlen l'estona que hi dediquen, sovint més de la que voldrien. A més, laque emeten els dispositius confon el nostre cervell, i li fa pensar que és de dia, detalla l'estudi.La falta de foscor, doncs, suprimeix l'alliberació de melatonina, l'hormona neuronal necessària per tenir un son de qualitat òptima. I, a més, les activitats que es realitzen amb els mòbils no són relaxants, sinó excitants per al cervell. "Moments de multitasca i rebre molta informació, que no permeten al nostre cervell preparar-se per dormir, sinó que fan la funció oposada", explica el neurofisiòleg Javier Albares.A curt termini, un adolescent amb, menys empàtic, amb tendència a desenvolupar més trastorns de l'estat d'ànim i a consumir més substàncies excitants i tòxiques, alerta l'informe. I és que amb l'ús de dispositius mòbils no només es redueixen les, sinó que són de: "El vamping no només redueix la quantitat de son, sinó que a més fa que sigui més superficial".Com es pot? Segons els psicòlegs, és necessari desconnectar de les pantalles dues hores abans d'anar a dormir. Una solució que no encaixa amb l'estil de vida dels adolescents. Albares, més enllà d'encoratjar als pares a, facilita una altra estratègia que pot col·laborar en la tasca: unal menjador per a tota la família.

