Els serveis d'emergències rescaten una nena de 10 anys a Ribes de Freser

Els serveis d'emergències rescaten una nena de 10 anys a Ribes de Freserhttps://t.co/xz6FRzT9HO pic.twitter.com/iG2NVp1ZrK — NacióDigital (@naciodigital) October 29, 2022

Elsde la Generalitat s'han hagut d'activar aquesta tarda quan han rebut un avís d'emergència des del. Concretament, la trucada s'ha fet des de la via ferrada de la Roca de la Creu, a, on unaEls veïns del municipi, enmig d'una trobada de gegants, han pogut contemplar comdels Bombers s'ha apropat a laper col·laborar amb el rescat. També un vehicle terrestre els donava suport des de terra, segons detallen al seu compte de Twitter.No és l'únic servei que els Bombers han fet aquesta tarda. Dues persones han quedat atrapades amb un gos a la roca, a, i els serveis d'emergències hi han hagut d'actuar amb un helicòpter i vehicles terrestres.

