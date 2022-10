Restablerta la circulació de trens entre Reus i Vila-seca per l'atropellament d'una persona

L'd'una persona entre les estacions deaquest dissabte a la tarda ha obligat a interrompre la circulació dels trens que passen per aquest tram. Segons ha informat l'operador ferroviari, hi ha almenys un tren afectat per l'aturada:ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (). Les línies que circulen entre Reus i Vila-seca són l'R14 (Barcelona-Tarragona-Reus-Lleida) i R15 (Barcelona-Tarragona-Reus-Riba-roja d'Ebre).A dos quarts de vuit la circulació dels trens de les línies R14 i R15 ha quedat restablerta. Així ho han informat tant Adif com Protecció Civil. El tram ha quedat inoperatiu durant pràcticament una hora i mitja.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor