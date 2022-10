Els vampirs estan basats en una malaltia des de fa tres segles

Aquests són alguns noms propis de la ficció que tenim molt associats als vampirs i al terror, ara que arriba Tots Sants i la tradició importada de Halloween. Però quin és l'origen que hi ha darrere d'un ésser mitològic com els vampirs?és laque va donar origen al mite delLes primeres històries sobre vampirs van sorgir al, arran d'una patologia de tipusque habitualment es dona per. S'hi veu afectada la producció del grup Hemo, un element important per exemple per a l', responsable del transport de l'a través de la sang. Com a conseqüència, es produeix un excés d'unesanomenades, entre d'altres, que s'acumulen a la pell, i es pateix un estat d'anèmia constant.Un símptoma molt típic és la. Les porfirines absorbeixeni generen una sèrie de compostos que fan malbé les cèl·lules, provocant a la persona una coïssor dolorosa i intensa a les zones exposades, podent produir-se fins i tot butllofes, així com l'orina surt de color vermell i les dents esdevenen de color marró fosc.Més semblances amb els vampirs que coneixem avui dia: els pacients tenen, no en poden ni olorar, ja que té un compost capaç d'agreujar els atacs si aquest entra al seu organisme. Finalment, necessiten transfusions de sang a causa de l'En total hi ha set nivells diferents d'aquesta malaltia i es classifiquen segons si aquest defecte al grup Hemo s'observa en major mesura alo a lai, depenent de com es desencadena la malaltia, en aguda o cutània (no aguda).La forma més comuna és una de les de tipus hepàtic anomenada, la pateixen, per la qual cosa és considerada una malaltia rara. Un dels seus problemes més grans en ser tan poc freqüent és el, perquè no és una malaltia que els metges tinguin present i molts dels símptomes poden ser compartits per moltes malalties diferents.Intens dolor abdominal, debilitat muscular i episodis de vòmits, restrenyiment o diarrea, taquicàrdies, possible dolor a la zona del coll o el cap, convulsions o problemes de tipus mental, i un llarg etcètera són alguns dels exemples de símptomes.