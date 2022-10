Cinquè dia consecutiu de recerca del veí de Sort desaparegut dimarts

📢 Continua l'operatiu de recerca del senyor Josep Català, si-us-plau ateneu a les recomanacions del missatge adjunt i feu-ne difusió, gràcies pic.twitter.com/gtpafPrpDs — Ajuntament de Sort🎗 (@ajuntamentsort) October 28, 2022

El veí de Sort desaparegut dimarts continua sense aparèixer. Aquest dissabte s'ha iniciat ambla cinquena jornada de recerca en un operatiu que té com a única pista el cotxe que conduïa. Es tracta d'un 4x4 de color gris, Mitsubishi, i per aquest motiu l'Ajuntament del municipi pallarès ha instant els propietaris dels garatges a avisar els Bombers si trobaven el vehicle estacionat.L'home, de nom, va sortir de casa seva a les 9 del matí de dimarts i no va tornar. El mateix dia, quan faltaven pocs minuts per les cinc de la tarda, es va donar l'avís de desaparició. A l'operatiu s'hi han sumat tant vehicles terrestres com aeris, ja que ahir el focus estava posat sobre la, concretament als llocs on Català va ser vist per últim cop abans de desaparèixer.Per altra banda, aquest divendrestambé buscaven l'home ende la zona. Les operacions es coordinen des del punt de control que s’ha establert al parc de Bombers de la capital del Pallars Sobirà.Per altra banda, l'ha publicat un missatge on demana als propietaris deque comprovin que el vehicle del desaparegut, unamb matrícula, no es troba estacionat o en les immediacions.Segons han informat els Mossos d'Esquadra, per tal d’acotar la zona de recerca s’ha realitzat amb èxit unadel telèfon mòbil del desaparegut. Es tracta d'un procés que permet, mitjançant la intersecció dels senyals de diverses antenes, establir la ubicació física d'un telèfon mòbil.Es demana que si es té informació al respecte es truqui al. El consistori també ha demanat que per facilitar la recerca

