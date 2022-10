Escena incòmoda d'Elionor a l'entrega dels premis Princesa d'Astúries

Lava deixar l'escola d'elit a Gal·les per una nit i aquest divendres va estar a Oviedo, on es va fer l'entrega dels, títol que ostenta. Durant la cerimònia, on també van acudir els seus pares, els reis Felip VI i Letícia, la seva germana Sofia i la seva àvia, la reina emèrita Sofia,Va ser just després delque la jove de gairebé 17 anys va pronunciar a la cerimònia d'entrega. Tothom l'aplaudia, com és habitual, i ella, innocent, es va sumar a l'acció quan va tornar a la seva cadira. El resultat: lcontagiada per l'eufòria del públic., però, es va sentir incòmode i ràpidament va. Tot, però, amb un grana la cara. Ella, però, no s'havia adonat de l'escena, a mig camí entre la sorpresa i el desconeixement, va fer un gest amb els braços mentre somreia mirant endavant.

