Badalona es podria quedar sense llums de Nadal

ha declarat deserta la licitació de l’perquè cap empresa se n'ha volgut fer càrrec i el, a més, ha estatper una empresa per lesque s'exigeixen. La notícia és un gerro d’aigua freda per al govern municipal, que fa uns dies anunciava unper fer arribar l’enllumenat de Nadal a tots els barris.El líder de l’oposició,(PP), assegura que la situació és culpa de la “, Rubén Guijarro, i lamenta que Badalona “es pugui quedar” sense llums aquestes festes. Des del govern municipal asseguren, però, que hi ha temps per revertir la situació. Tot i que no detallen com, el consistori afirma que a Badalona “”.Durant la reunió de la mesa també es va informar, segons consta a l’acta, de la impugnació del concurs per part d’una empresa, que entenia queen les dates fixades pel consistori. A més, aquesta empresa explica que les penalitzacions previstes en cas de demora eren del tot desproporcionades.Finalment, la mesa de contractació també ha informat d’unaque afectaria algun dels regidors de l’Ajuntament, tot i que no en dona més detalls. La documentació s’ha traslladat als serveis jurídics perquè ho analitzin. A dos mesos de Nadal i a menys d’un mes de la data d’encesa habitual dels llums, doncs, Badalona no té qui se’n pugui ocupar.En aquest sentit, des del PP lamenten que a Badalona l’Ajuntament iniciés el procés de licitació a mitjans d’octubre “quan la majoria de ciutats ja estaven instal·lant els primers llums als carrers”. A més, Albiol afirma que “lai el seu equip ha acabat significant que cap empresa hagi presentat cap oferta per adornar els carrers de Badalona”.El líder dels populars creu que era “evident” que el contracte que proposava el consistori a les potencials empreses licitadores era “materialment impossible complir”. Ara el PP insta el govern municipal a encetar unEl govern municipal ha declinat fer declaracions al respecte, almenys de moment, i en un breu comunicat assegura que, malgrat el contratemps,. Des del govern municipal retreuen a Garcia Albiol que vulgui “amargar l’existència a les famílies” airejant la resolució de la mesa de contractació per electoralisme: “Guardi la calculadora electoral”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor