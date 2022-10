Més d'un centenar de policies d'onze països assagen tàctiques antiterroristes a Catalunya

Més de cent agents depertanyents ahan assajat tàctiques antiterroristes amb exercicis marítims a l'entorn de la, a uns 45 quilòmetres de la costa de Tarragona i del. Organitzats per la Unitat d'Especial d'Intervenció (UIE) de laentre els dies 17 i 26 d'octubre, les pràctiques estaven destinades a assajar la protecció d'infraestructures crítiques i estratègiques així com de seguretat marítima. Van culminar amb un exercici simulant l'i la neutralització de la cèl·lula terrorista que l'hauria ocupat.S'han aplicatper mar i aire en escenaris simulats d'apoderament il·lícit de la plataforma petroliera per part d'una cèl·lula terrorista. L'institut armat ha desplegat el buc oceànicdel Servei Marítim, dues embarcacions d'assalt i tres helicòpters del Servei Aeri. Per part dels països participants –Itàlia, Bèlgica, Portugal i Suècia ho han fet activament, mentre que Letònia, Alemanya, França, Lituània, Holanda i Bulgària, com a observadors- s'han afegit tres embarcacions més.Segons el comunicat policial, s'ha escollit la plataforma Casablanca –de la qual Repsol ja ha deixat d'extreure'n petroli i que preveu desmantellar els pròxims anys- per les seves característiques especials i de "molt difícil reproducció" en qualsevol altre lloc o situació. La UEI de la Guàrdia Civil ha estat efectuant pràctiques preparatòries durant els últims mesos per garantir l'èxit de l'entrenament conjunt d'àmbit internacional.Aquestes pràctiques s'emmarquen dins del projecte europeu d'actuacions conjuntes d'unitats policials d'intervenció d'elit dins dels respectius països, conegut com a, i del qual formen part 38 unitats especials d'intervenció integrades als cossos de policia i gendarmeria dels estats membres de la UE així com de Noruega, Regne Unit, Suïssa i Islàndia.

