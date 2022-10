La rèplica d'un vaixell suec del segle XVIII arriba al port de Barcelona

El port de Barcelona acull des d'aquest passat dijous i durant diversos mesos el, un vaixell de grans dimensions provinent de Suècia que alhora és una rèplica d'una nau que va navegar originàriament al. Es tracta del vaixell de fusta oceànic més gran del món i per primer cop es podrà visitar alde la capital catalana.En total té, i formava part de la companyia sueca de les Índies Orientals. L'anyes va enfonsar molt a prop de la població que li dona nom i aquesta rèplica, construïda als anys noranta, transporta vint mariners professionals i una seixantena de voluntaris. Bona part dels tripulants van vestits com elsi oficials de l'època. La feina és essencialment manual i dura, però es veu compensada per les sensacions de navegar com es feia en el passat.

