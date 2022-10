El vol del terror: una tempesta destrossa un avió amb 48 passatgers a bord

LATAM flight LA1325 had diverted earlier to Foz do Iguacu Airport in Brazil due to bad weather. pic.twitter.com/By6OkzBihF — REMEDY BLOG 👀 (@remedy_blog) October 27, 2022

Testimonis del desastre

El relat dels fets de l'aerolínia

LATAM A320 severely damaged after flying through stormy weather on approach to Asuncion Airport in Paraguay. pic.twitter.com/y1ZLL8n2sg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 27, 2022

🇵🇾 | FOTO. La tripulación del vuelo LA1325 de LATAM Airlines después de aterrizar de emergencia en Paraguay en medio de una tormenta. El avión llegó sin un motor, con el parabrisas roto y la nariz destruida. pic.twitter.com/uQkVk8HJRl — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 29, 2022

El vol de Latamque aquest dimecres anava de Santiago de Xile a Asunción (Paraguai), podria haver acabat molt malament. Però per fortuna, no ho va fer. Unaquan sobrevolava la capital paraguaiana, el que va provocar que el pilot no es veiés amb cor d'aterrar i decidís desviar-se, a petició dels seus superiors, a l'aeroport de Foz do Iguaçu (Brasil). El que ha cridat l'atenció de molts passatgers, que han sobreviscut a l'ensurt, és que el treballador de l'aerolínia, en desviar-se,. Per això, un dels passatgers l'ha acusat en un fil de Twitter on ha explicat els fets de ser uni a Latam una "assassina".Les condicions atmosfèriques van causar notables dextroses a l'avió. L'aparellper la pedregada, que també va fer esquerdes al vidre de la cabina, a banda d'altres desperfectes al buc. A bord,presenciaven i enregistraven el malson. Ningú va resultar ferit, però les autoritats aeronàutiques tant del Paraguai com de Xile han obert una. "Va ser terrorífic", ha descrit un dels passatgers, que ha pogut relatar el que ha viscut perquè la tripulació, finalment, va decidir fer un aterratge d'emergència a l'aeroport Silvio Pettrossi d'Asunción.Turbulències, cops i llamps que esclataven contra la cabina dels passatgers. Això és el que van presenciar el conjunt de persones a bord del LA1325. Sens dubte, unai que encara va ser més precisa quan van baixar del vehicle i van veure amb els seus propis ulls com havia quedat. En un comunicat de premsa, Latam ha apuntat que les condicions meteorològiques adverses van causar "a l'aeronau". Sobre la, per ara inexplicable, decisió del pilot de travessar dues vegades la mateixa tempesta, la companyia ha opinat que "en relació amb la seguretat del vol, els fets es consideren greus".El document també detalla altres dades significatives sobre l'ocorregut, com ara l'hora dels fets. El vol es va enlairar cap a les 17:00 de la tarda i vora les 18:45 hores, després d', el vol va ser desviat cap al Brasil. "L'aeronau va reprendre el vol cap a la capital paraguaiana i es va enfrontar a severes condicions meteorològiques en ruta, fet que va obligar a fer un aterratge d'emergència a Asunción, a les 23:09 de la nit", han precisat. Carlos Santacruz, de la Direcció de Meteorologia i Hidrologia d'Asunción, va explicar a mitjans locals que quan l'avió intentava aterrar a Asunción, a la zona de l'aeroportAra, la Direcció Nacional d'Aeronàutica Civil del Paraguai (DINAC), la Direcció General d'Aeronàutica Civil de Xile (DGAC) i la mateixa Latam,, tenint en compte tant els danys soferts en l'aparell com les condicions atmosfèriques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor