Barcelona podria tenir limitacions d'aigua d'aquí a un mes

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu que entre finals de novembre i principis de desembre hi poden haveren l'ús de l'aigua a l'En declaracions al Via Lliure de RAC1 el director de l'ACA,, ha detallat que, si no plou, entre altre, no es podran fer servir fonts ornamentals i es limitarà a dos cops per setmana la neteja dels carrers amb mànega i el reg dels jardins.“Les previsions de pluges no són bones”, ha admès tot recordant que. Amb tot, segons Reyes, els ciutadans “segurament ni se n’adonaran”. El que més preocupa a l’ACA és la campanya de reg al sector de la pagesia de cara l'any que ve.

