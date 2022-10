Cop al tràfic de drogues a Barcelona: 34 detinguts i més de 12 tones de marihuana intervingudes

Plantacions de marihuana en pisos de Rubí

Distribució a través de paqueteria des de Montcada i Reixac

dedicada al tràfic internacional de drogues establerta a la demarcació de Barcelona. L'operatiu policial, batejat com a, ha acabat amb 34 detinguts. També s'han intervingut 12,6 tones de marihuana preparades per ser consumides, 160.000 plantes de droga, mitja tona d'haixix, més d'un quilo de cocaïna i. L'operatiu es va posar en marxa l'estiu del 2020 quan es va detectar l'organització, que transportava droga per tot l'Estat.Concretament, la recerca policial va començar quan es van interceptar ados vehicles provinents de Màlaga amb 185 quilos d'haixix. La distribució es feia amb el, que consisteix en el fet que un vehicle de gran cilindrada faci de llançadora per verificar que no hi ha presència policial perquè un segon cotxe carregat de droga arribi a la seva destinació. Els agents van relacionar aquests fets amb un operatiu policial que un mes abans va permetre a la Guàrdia Civil de Ceuta intervenir 330 quilos d'haixix camuflats en un camió d'escombraries. Posteriorment, el novembre del 2020 van fer diversos escorcolls en alguns dels domicilis de(Vallès Occidental) i Vilafranca del Penedès d'alguns dels membres més actius de l'organització, cosa que va permetre un mes més tard80 quilos de marihuana processada en uns palets que havien de ser enviats a Xipre.Gràcies a les actuacions fetes el 2020, el febrer del 2021 es va fer un important operatiu en el qual es van registrar simultàniamentdel barri del Pinar de Rubí. Durant els escorcolls es van trobar diversos habitatges adaptats per instal·lar plantacions intensives de marihuana. L'operatiu va acabar amb el decomís de, una pistola d'aire comprimit, una pistola Taser, una catana i diversos matxets.Paral·lelament, aes va desarticular una altra ramificació de l'organització dedicada a la distribució a través de paqueteria arreu de Barcelona. També es va detectar que part dels caps de l'organització erenque feien enviaments internacionals massius de marihuana a Suïssa. Com afeien servir documents basats en anàlisis falsos del cànem transportat. Aquesta activitat es va poder constatar després que la Guàrdia Civil intervingués a Albacete un camió amb quatre tones de marihuana preparades per ser consumides que anaven cap a Suïssa. A més a més, també van requisar quatre tones de droga i 120.000 plantes en una explotació agrícola d'Almeria.Gràcies a l'anàlisi de la informació obtinguda durant els operatius policials, el setembre del 2021 es va dur a terme un altre operatiu aon es van intervenir 31.000 plantes més. I a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (), es va poder relacionar l'organització criminal ambque tenien una autorització administrativa limitada per comerciar amb cànnabis destinat a la investigació i als tractaments mèdics. Aquestes empreses estaven establertes a Castalla (Alacant), Toixa (València) i(Vallès Occidental). Durant el seu escorcoll es van intervenir 12.000 plantes i 2,5 tones de marihuana processada per ser venuda al mercat negre, amb varietats iL'operació Pinarel ha acabat amb 34 detinguts i 17 investigats per tràfic de drogues,En total, s'han desmantellat 14 plantacions de maria. L'operatiu ha estat dirigit pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Sagunt (València).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor