Dos accidents provoquen més de 20 quilòmetres de cues a l'AP-7

Es preveu que un total de 475.000 vehicles surtin de l'àrea defins aquest dissabte a les tres de la tarda per l'operació sortida pel pont de Tots Sants.Alhora un altre accident fa que hi hagi congestió a la Jonquera en 4 quilòmetres en sentit sud. A més, aquesta autopista presenta dificultats per circular-hi en diferents punts: 8 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit nord; 7 quilòmetres més a Castellbisbal en sentit sud; i 7 més a Gelida.També es registren retencions de 5 quilòmetres a la C-16, a Cercs, en sentit nord. I la C-17 presenta dificultats amb retencions a Parets del Vallès (2 quilòmetres) i Ripoll (4 quilòmetres). Aquest divendres a la tarda, l'AP-7 ja va acumular 50 quilòmetres de circulació amb dificultats en el primer tram de l'operació sortida de