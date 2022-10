Vaporejar no és tan sa com sembla i ja es demana la seva prohibició

està de moda des de fa anys, però cada cop està cobrant més atenció entre els, en el sentit d'una. Són dispositius que es poden adquirir en comerços de tota mena, ambi personalitzables i també. Per això s'han convertit en una eina idònia per introduir laa una generació que pràcticament l'havia abandonat. Els experts sanitaris es mostren preocupats per les seves conseqüències.L'addicció i els efectes negatius en el sistema respiratori i als ulls continuen sent els mateixos, si bé els joves perceben que són més sans. Segons la(SEPAR), el perill de contraureés alt, donada l'alta concentració d'aromatitzants i saboritzants. Els que no duen nicotina, doncs, tampoc s'escapen de fer mal a l'organisme.Hi ha usuaris d'aquests vaporejadors que ho fan per deixar de fumar cigarretes. Segons els experts,, les de paper i les electròniques.Segons l'última enquesta sobre l'ús de drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES), del 2021, "". Elssón els que més els fan servir, un 55,3%. Altres dades generals, publicades per Sanitat i recollides per SEPAR de principis de 2022 confirmen, segons el doctor en pneumologia, aquest increment especialment entre els joves: el 2020 els feien servir al voltant d'un 1%, mentre que a inicis d'aquest any s'ha fet duplicat, ha pujat a un 2,5%.Tot això, sense cap mena de control, tot i ser un producte nociu per a la salut. A més, el preu és a l'abast de qualsevol, oscil·la entre. Els joves s'ho poden permetre i tenen llarga durada, generalment, unes. La compra perés un altre món. No es controla si és major o menor d'edat i costen menys diners si s'adquireixen en grans quantitats.SEPAR demana modificar la norma, equiparar aquests productes d'un sol ús al tabac tradicional quant a "la seva producció, publicitat, patrocini, distribució i venda". Des de l'associacióvolen anar més enllà i advoquen per la. De moment, l'únic pas que ha fet elper eradicar aquest creixement exponencial ha estat a llarg termini. Segons es recull a l'avantprojecte de, aprovat el maig passat al, les botigues de cigarretes electròniques i vaporejadors desapareixeran eni tampoc es podran publicitar en estancs.I és que entre els seus components es troben des de nicotina, que produiria addicció, a carbonils, com l'acetaldehid (element que provoca els efectes de la ressaca) o el formaldehid (gas que consumit a alts nivells pot produir ardor als ulls, nas o pulmons). Els aparells també porten aromatitzants i saboritzants. Aquests compostos són capaços de produir "infeccions a l'aparell respiratori" i facilitar "el desenvolupament de càncers a tot l'arbre bronquial i en altres òrgans del cos", sosté Jiménez-Ruiz. Ni tan sols els que són sense nicotina es deslliuren d'aquestes conseqüències fatals per a l'organisme. Tampoc no serveixen, com molts consumidors creuen, per deixar de fumar. Segons Jiménez-Ruiz, "fins a un 70% d'aquests subjectes que han utilitzat la cigarreta electrònica com un dispositiu per ajudar-los a deixar de fumar, no ho han aconseguit i s'han convertit en fumadors duals, és a dir, de cigarretes normals i de cigarretes electrònics alhora".

