Trump celebra que Musk sigui el nou propietari de Twitter: «Una persona assenyada»

L'expresident dels Estats Unitsha aplaudit l'adquisició de Twitter per part del multimilionarii ha afirmat que la xarxa social, de la qual va ser suspès el gener de l'any passat per incitar a la violència, està ara en "mans d'una persona assenyada" i no delsL'exmandatari, en el seu missatge d'enhorabona, ha recomanat el magnat sud-africà que "treballi intensament per desfer-se de tots els comptes falsos que tant mal han fet". Des del seu punt de vista, el resultat serà, "més petit, però millor". Trump, en un text publicat a la seva pròpia plataformaTruth Social, ha escrit que està "molt content" que els "maníacs que odien de veritat al nostre país" ja no dirigeixin la plataforma.Trump va impulsar la seva xarxa social després que l'expulsessin de Twitter el 8 de gener de 2021, poc després de l'assalt al Capitoli impulsat per molts dels seus simpatitzants per protestar pel resultat de les eleccions presidencials del novembre del 2020, en les quals es va alçar amb la victòria l'ara presidentTrump ha aprofitat per aplaudir, també, els resultats que està aconseguint, una xarxa que "s'ha convertit en una espècie dedes de la setmana passada" en registrar, segons les seves paraules, "millors números" que gegants de la interacció digital com "TikTok, Twitter, Facebook i altres". Trump ha considerat que part del motiu podria ser la renovació que s'ha fet del disseny: "Ara queda millor i és més agradable a la vista", ha considerat l'expresident, que ha conclòs el seu missatge, en part, cap a Musk, amb aquest missatge:Més tard, en declaracions a la cadena de televisió FOX, l'exlíder republicà ha confirmat que, malgrat veure amb bons ulls la compra de Twitter per part del magnat sud-africà, continuarà fent servir Truth Social, on, diu, se sent "com a casa". A Trump li agrada "molt més" la manera com funciona la seva plataforma. "Em quedo amb Truth", ha resumit Trump, que ha traslladat a Musk els seus millors desitjos en aquesta nova etapa al capdavant de la xarxa social que, no obstant això, ha opinat que. En aquesta línia, ha assenyalat que fa 12 anys la plataforma amb la insígnia de l'ocell "era una empresa fallida" i va funcionar només quan ell es va registrar. Aleshores, va començar a tenir "èxit", ha conclòs.

