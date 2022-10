Canadell creu que Junts hauria de donar suport a una possible moció de censura del PSC per convocar eleccions

El diputat de Junts i membre de l'executiva del partit,, creu que la seva formació hauria de donar suport a unaper convocar eleccions si la planteja algun grup parlamentari, entre els quals ha destacat el PSC. En una entrevista publicada a El Nacional aquest dissabte, Canadell ha defensat queper anar a comicis si el president de la Generalitat,, no ho vol fer.Es tracta, segons ha remarcat, d'una opinió particular, ja que no se n'ha parlat en el conjunt de Junts. "Crec que és una via possible", ha conclòs el diputat. Segons ha dit, araperquè es va presentar amb la idea de culminar la independència i no ho està fent". Amb tot, Canadell ha argumentat que s'ha de "tornar" a anar a eleccions i que "tothom digui què pensa fer". En aquest escenari, ha considerat, "si torna a dir ERC que vol culminar la independència, la gent ja no se la creurà. Suposo que dirà que vol la independència per la via del diàleg amb Espanya".Sobre les vies per forçar una convocatòria de comicis, el membre de Junts ha apostat per donar suport a una moció de confiança "sempre i quan sigui per convocar eleccions" i ha afegit que "a això. No té sentit". No obstant això, ha opinat que "entre un govern socialista i un govern d’ERC que no vol avançar cap a la independència tampoc hi haurà tantes diferències", però que, en qualsevol cas, s'ho hauran de pensar "molt bé".D'altra banda, Canadelli ha considerat que "n'hi ha prou" amb la dimissió com a vicepresident de Junts i membre de la comissió parlamentària de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). "Aquest tema és una crisi que s’ha superat i ara hem de continuar endavant. Insisteixo que la situació la donem per superada.", ha al·legat.Preguntat per la possibilitat de convocar undel partit, Canadell ha dit que hi ha uns mecanismes democràtics i que, per tant, "si algú creu que s'ha de fer, es farà, i continuarem endavant". El diputat ha conclòs que "el que tinc ganes és que tornem a reprendre el camí pel qual se’ns va votar, que és per culminar el procés d’independència".

