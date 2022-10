Així és com l'estrès i altres factors del dia a dia poden afavorir l'ictus

L'ictus és lai la segona en els homes. També constitueix la primera causa de discapacitat adquirida en adults. Aproximadament cada sis minuts es produeix un ictus a Espanya, segons dades de la Federació Espanyola de l'Ictus. Anualment, a l'Estat moren 40.000 persones per això, cada any es detecten uns 120.000 casos nous.La coordinadora del grup d'estudi de malalties cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la doctora María de la Mar Castellanos Rodrigo, també actual cap de Servei de Neurologia del Complex Hospitalari Universitari la Corunya (CHUAC), ha explicat a Europa Press comL'especialista del CHUAC ha subratllat que l'estrès és un factor de risc que se sap que sí que pot influir, però no es pot quantificar en quina mesura. Això sí, Castellanos ha advertit que no hi ha escales per saber quant estrès té acumulat una persona o quin és el llindar a partir del qual avaluar el risc vascular d'una persona ens ensenya quan pot patir un ictus o altres malalties cardiovasculars. Sempre, ha recordat la doctora, aquests, i no tenen per què sorgir en totes les parts alhora: a la cama, al braç, i a la cara. A vegades, simplement es percep una afectació del braç, de la cama, o de la mà.Així mateix, ha ressaltat l'experta que com més aviat es faci laen els pacients, millor, perquè tindran més probabilitats d'aconseguir una evolució positiva i menys probabilitat de desenvolupar una discapacitat a conseqüència d'aquests episodis, o fins i tot de morir.La doctora Castellanos, sí que ha advertit, però, sobre un punt important: els"Es tracta de pacients amb els típics símptomes d'ictus, però que es recuperen en tot just uns minuts. Aquests pacients han tingut el que es diu un accident isquèmic transitori, un avís que s'ha tingut un factor de risc que ha pogut produir aquest ictus temporal, i pel qual s'ha de fer una visita igualment a urgències, i com més aviat millor, per analitzar-ho i iniciar el tractament preventiu", ha alertat l'experta.Amb tot, la neuròloga ha defensat que, si no s'instaura un tractament per prevenir possibles ictus en aquests casos, els pacients poden tenir un nou ictus que sí que els deixi seqüeles. "Aquestsi és cabdal insistir que es facin de manera correcta, perquè estem veient que la principal causa de nous ictus és que s'abandona la medicació i no es controlen els factors de risc", ha conclòs l'especialista de la SEN.

