Halloween estigmatitza les patologies mentals o és positiu el terror? Això diuen els experts

Halloween és el moment oportú per recordar Freddy Krueger a Malson a Elm Street, a Michael Myers a la saga Halloween o a Jack Torrance a The Shining. PeròLes pel·lícules americanes han popularitzat a través de la por i el terror la imatge de. "La representació de les pel·lícules sobre persones amb problemes de salut mental com a criminals o fins i tot assassines està molt allunyada de la realitat i implica un estigma", han assenyalat diversos experts a Europa Press.La realitat és que, per exemple, els estudis de l'FBI revelen que. "La representació tergiversada d'hospitals inhòspits que ens mostra el cinema en massa ocasions, o amb la caracterització de professionals sanguinaris que es trasllada a les disfresses típiques d'aquestes festes, pot desincentivar la cerca d'ajuda professional en casos on és necessària. Però mai hem d'oblidar que la ficció és ficció", han afegit.D'altra banda, és cert que"No tot és blanc o negre. Un estudi recent, de 2021, va descobrir que els fans del terror i els '', els que se senten atrets per situacions de perill o mortals, eren més resistents psicològicament durant la pandèmia", han assenyalat els especialistes.Els resultats d'aquest estudi han demostrat que l'exposició a ficcions aterridores permet a la seva audiència desenvolupar estratègies beneficioses a l'hora d'afrontar situacions del món real, incloent-hi escenaris de perill. Els autors de l'estudi també han considerat provat queAmb tot, el grup d'experts han conclòs que "ni cal fomentar l'estigma, ni cal demonitzar Halloween i la cultura del terror. Hem de treballar tots junts per frenar elsi continuar avançant cap a la necessària normalització de l'abordatge dels problemes de salut mental. I, sobretot, tenir consciència que s'ha de recórrer a un especialista quan és necessari, especialment entre els més joves, que a vegades estan més exposats per la cultura de masses a una imatge distorsionada sobre la salut mental".

