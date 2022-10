ERC demana equiparar el pressupost de la Casa Reial al sou de Pedro Sánchez

ha registrat una esmena al projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2023 amb l'objectiu de rebaixar la partida de 8,4 milions d'euros reservada a lafins a equiparar-la al sou del president del govern espanyol,, de 90.000 euros l'any.En interpretar que els 8,4 milions serien el sou de Felip VI, ERC ha argumentat que és "" que el cap d'Estat cobri. Dit d'una altra manera, que cobri en quatre dies el que el president del govern espanyol cobra en tot l'any. "Aquesta xifra indica que, és a dir, que és beneficiari d'unsincompatibles amb la democràcia", denuncia ERC.Amb tot, el partit al Govern intentarà que l'assignació de la Casa Reial es retalli fins als 90.010,20 euros que es fixen com el sou de Sánchez, un 4% més respecte als 86.542,08 que està cobrant aquest 2022. Sobre aquest fet, ERC ha titllat d'"" que en un moment d'emergència social, lamantingui l'increment de 544.000 euros que li van ser assignats per la via dels pressupostos a l'inici de la legislatura.Al seu torn, elha anat un pas més enllà i ha registrat una altra esmena que reclama l'eliminació íntegra de la partida de 8,4 milions d'euros per la institució monàrquica perquè aquests recursos

