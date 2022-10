VÍDEO | Una diputada paraguaiana canta «Te Felicito» de Shakira per criticar l'oposició

La comunicació política és cada vegada més important. Tothom pot seguir un ple des del seu ordinador i els polítics ho saben. Per això, és freqüent veure espectacles de tota mena rere el faristol. Des d'impresores a llambordes. Ara, la diputada paraguaianaha anat un pas més enllà: ha coreografiat una part de la cançó "" deper criticar l'oposició."Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas," -aquesta darrera part l'ha modificat per adaptar-la al seu discurs-, ha cantat. Ha estat la seva manera de carregar dialècticament contra els seus adversaris polítics.González, orgullosa de la seva actuació, ha compartit el vídeo a les xarxes socials, que no ha trigat a viralitzar-se. Però no només això,per potenciar encara més el seu missatge. "", ha comentat una usuària. "", ha afegit un altre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor