Madrid paga més per la neteja de la llar

Elssón ben diferents arreu de l'Estat. Les despeses que dediquen els habitants de cada territori en alguns béns i serveis no tenen res a veure amb els gastats ben a prop. On es destinen més recursos a comprar cadascun dels? I en oci, roba, habitatge o assegurances? Totes aquestes dades es poden consultar de forma detallada alsegüent, el qual també mostra de forma visual quins territoris se situen per sobre i per sota de la mitjana en cada categoria.Es tracta de dades de l'Enquesta de Pressupostos Familiars, elaborada per l'i que recull anualment les despeses de milers de llars d'arreu de l'Estat. En tot cas, cal tenir en compte que una quantitat major o menor no implica un major consum per part de cada territori d'un bé o servei determinat, ja que el preu d'aquest també pot variar a cada lloc -elno és igual arreu-. Així i tot, aquesta estadística ofereix una informació interessant sobre les preferències de despesa a cada territori i impacta en com afecta la inflació, en funció del cistell de compra a cada lloc.I en què destaca? Com és un territori en la franja alta pel que fa a la renda -i també el nivell de preus-, els catalans són els quarts de l'Estat que més gasten en total, amb 12.856,5 euros per habitant, i només per darrere del(al capdavant, amb 13.981,6 euros),, però, en canvi, són els primers en diversos àmbits. Són aquells que més recursos destinen a, amb 17,6 euros anuals per català, destacats per damunt dels 15,6 euros de cada valencià, en segon lloc, i dels 13,3 euros de mitjana estatal.Igualment, Catalunya és també el territori que més gasta eni formació professional bàsica i de grau mitjà, probablement per l' elevada quantitat de centres concertats i privats , i també és on més recursos es destinen a, a causa de l'alt pes de les mútues privades. Per altra banda, els catalans no són líders però sí que se situen en segon lloc pel fa a despesa en educació infantil, en, en, en serveis telefònics i en equips de processament d'informació.En sentit contrari, Catalunya és el territori queper als vehicles i els segons que menys destinen ai a. Al seu torn, lessón els que superen els catalans en recursos per a animals domèstics i serveis de telefonia i també són líders en recursos cap ai subministrament d', mentre que són els que gasten menys en diverses categories dedicades al lleure, com jocs i joguines, serveis recreatius i esportius i serveis culturals, però també en jocs d'atzar, papereria o premsa. Elsnomés destaquen en primer lloc en despesa per habitant en vaixelles i utensilis de la llar.L'observació de les dades també mostra que Navarra és el territori on es gasta més en, eni en, Galícia ho encapçala eni marisc i en, formatge i ous, el País Basc és líder eni en, confitura, mel i, i lamonopolitza més recursos a. Més enllà de l'alimentació, els gallecs són també els que gasten més en, en jocs d'atzar i en jocs i joguines, l'ho fa eni eni bijuteria,destaca eni el País Basc, eni estètica.Com a curiositat, Madrid és el territori on es dediquen més recursos a educació infantil i primària, a assegurances de transport i a productes farmacèutics, però, si destaca sobretot en alguna categoria, és en despesa en. El cost de les persones que netegen la llar o en tintoreries i similars és de 214,8 euros per madrileny, molt per sobre del País Basc i Navarra, en segon i tercer lloc amb uns 125 euros, i més que duplicant la mitjana estatal, just per sota dels 100 euros, i la quantitat de Catalunya (82,5 euros)

