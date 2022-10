Mor Jerry Lee Lewis, un dels pares del rock-and-roll

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

El cantant i pianistaha mort aquest divendres als 87 anys. Ho ha fet a la ciutat estatunidenca de Memphis, segons ha informat el seu representant i ha recollit l'agència de notícies Asociated Press. L'artista és conegut per ser l'intèrpret de l'himne "".Amb l'adeu de Lewis, el món perd la generació que va fundar el gènere del, liderada per, però que també inclou altres grans figures musicals com. Al llarg de la seva extensa carrera, va enregistrar 40 àlbums. El darrer, "", el 2014.El seuel va fer tocar el cel i va fer entrar el rock a moltes cases dels Estats Units i d'arreu del món. Es desconeix la causa de la defunció, tot i que el músic patia problemes de salut des de 2019, quan va patir un ictus.

