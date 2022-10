Barcelona reclama la regularització dels migrants sense papers, amb el PSC despenjat

Una iniciativa popular i un PP sorprenent

"Regidora fake news"

Les formacions més ancorades a l'esquerra a l'Ajuntament de Barcelona han aconseguit que prosperi la proposició de declaració institucional per donar suport a laque es troben en situació administrativa irregular. Els vots dehan estat suficients, ja quede la posició del seu soci de govern, però ho ha fet abstenint-se. La postura socialista l'ha explicat la regidora Rosa Alarcón, que ha reconegut actuals deficiències en l'abordatge de la migració però ha prioritzar. Junts i PP també s'han abstingut, mentre que els partits que s'hi han oposat activament han estat Ciutadans, Valents i la regidora no adscrita, Marilen Barceló.Immediatament després que els socialistes hagin expressat la seva abstenció, el regidor de Drets de Ciutadania,, dels comuns, ha replicat que. Especialment, ha defensat, quan això toca una part del veïnat que "no pot signar un contracte de treball", "no pot cotitzar a la Seguretat Social", "té dificultats per anar al metge" o per a qui "llogar un pis s'ha convertit en missió impossible".Un posicionament que s'ha vist reforçat per la intervenció de la regidora d'ERC, que ha recordat que es calcula que hi ha prop deen territori espanyol. I, en aquest sentit, ha citat un informe amb implicació de la Universitat Carlos III en què es calcula "que la regularització suposaria un increment de fins a 1.500 milions d'euros anuals per a l'Estat".També l'alcaldessa Ada Colau ha aprofitat per recordar que la iniciativa sorgeix del movimenti de la ILP que necessita mig milió de signatures per fer entrar el debat al Congrés dels Diputats. De fet, mentre els regidors barcelonins debatien, una part dels impulsors d'aquesta recollida de signatures animaven des de la part alta del Saló de Plens.Des d'aquella posició hauran pogut veure una de les principals sorpreses del dia. I és que, quan ha arribat el torn del portaveu del PP,, i s'ha criticat les complicacions actuals que hi ha per poder donar feina als estrangers sense papers. "No és possible que no es pugui donar feina quan a llocs d'Espanya s'està podrint la fruita als arbres", ha dit el regidor popular. "No hi ha una altra solució. Si no, què farem amb aquesta gent?", s'ha preguntat Bou. En última instància, però, i tenint en compte que la proposició venia dels comuns, el regidor s'ha abstingut perquè ha defensat que la regularització hauria de sorgir d'un pacte entre el PP i PSOE a Madrid.Un dels discursos més confrontatius, en canvi, l'ha protagonitzat la regidora de Valents,. En el seu cas, ha vinculat directament immigració i delinqüencia. Una referència que ha estat resposta des del govern municipal per Marc Serra. En aquest cas, el regidor de Drets de Ciutadania li ha recordat que en els darrers dies ha estat assenyalada, precisament, per haver difós diversesEn concret, el representant dels comuns ha mencionat. El primer, compartir a Twitter imatges d'una baralla al carrer assegurant que amb ella al govern municipal això s'acabaria a Barcelona. Les imatges eren de l'Hospitalet de Llobregat. Tot seguit, li ha retret que asseguri que a la capital catalana el 80% dels delictes els cometen menors estrangers no acompanyats, quan no hi ha cap mena de dada al respecte. I quan, precisament, l'única dada sobre migrants estrangers sense referents i delinqüència que hi ha és un informe dels Mossos d'Esquadra que exposava que el 82% d'aquests joves que viuen a Catalunya no havien comès un sol delicte. A més, també se li ha recordat que en cap cas hi ha "500 menes sense llar" a Barcelona i que l'única xifra treballada sobre el tema és la que apunta que hi ha 86 joves estrangers amb seguiment dels serveis socials, majors d'edat tots, en diverses tipologies de sensellarisme. Per tot plegat, Marc Serra ha demanar a Parera "responsabilitat" perquè "si no, li acabarà quedant

