Alerta de seguretat en cotxes: els airbags d'aquests models no funcionen

Els airbags de fins a 60.000 vehicles de diversos models deno funcionen correctament., el sistema d'alerta de lasobre la seguretat de productes no alimentaris ha detectat erros en l'inflador de l'airbag dels modelsde l'empresa alemanya i estima que podria afectar a 60.000 vehicles.L'ha compartit l'alerta i ha detallat que el problema consisteix en el ràpid deteriorament dels sistemes de seguretat de la marca. L'inflador pot deixar de funcionar correctament a causa d'una excessiva pressió interna i, fins i tot, pot arribar a alliberar fragments en el moment de la col·lisió. Això comporta un risc greu als passatgers.Els vehicles afectats són els fabricats. Segons l'OCU, és previsible que els mateixos fabricants avisin als compradors per poder procedir a revisar el component afectat i substituir-lo per un altre que ofereixi totes les garanties. Si el cotxe és de segona mà, es recomana posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client.

