per NacióDigital,

AMB EL SUPORT DE

La comissió de govern de l' Ajuntament de Barcelona ha aprovat la compra dels primers pisos procedents de lade destinar el. Es tracta de vuit pisos al districte de Sant Andreu que passaran a formar part del parc de lloguer públic de la ciutat. Després de dos anys d’exempcions i la pandèmia, la mesura està suposant la construcció de 120 habitatges protegits.Aquesta primera adquisició s’ha fet a través del dret de compra preferent de l’Ajuntament per adquirir habitatge protegit en venda a la ciutat. Es tracta de vuit pisos d’entre 71 i 89 metres útils, vuit places d’aparcament i un traster. El cost total de la compra és de 2.094.730 euros.Els pisos s’ubiquen en un edifici dedel carrer de Puerto Príncipe, al barri del Congrés i els Indians, que està en procés de rehabilitació. Es preveu que estiguin disponibles l’any 2024.Gràcies a aquesta normativa de destinar el 30% d’habitatges de noves construccions i grans rehabilitacions a habitatge protegit s’estan construint pisos als districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. En total sónDesprés delsi la pandèmia, també s’han iniciat inspeccions per detectar, que de moment han permès detectar disset promocions que incompleixen la normativa perquè no reserven el 30% d’habitatge i que se sancionaran d’acord amb la Llei catalana del dret a l’habitatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor