El PSOE proposa que els menors de 16 anys necessitin autorització judicial per canviar de gènere

El Grup Parlamentari del PSOE preveuamb les esmenes parcials que ha presentat al projecte de Llei, segons un document al qual ha tingut accés Europa Press, que precisa que aquest redactat no és definitiu.Un dels preceptes que planteja el partit és eliminar la possibilitat que els més grans de 14 anys i menors de 16 puguin presentar una sol·licitud de canvi de gènere per si mateixes assistides pels seus representants legals. En comptes d'això,per a la modificació.En total, el PSOE ha plantejat fins a una quinzena d'esmenes al text, que registrarà dilluns després que la Mesa del Congrés hagi aprovat allargar una setmana més el termini per presentar-ne. Entre les propostes, també destaca una. Concretament, la modificació del PSOE canvia el terme inclòs en l'article 65 de la norma pel de violència en l'àmbit familiar.

