Un bacteri de l'intestí podria ser la causa del càncer de còlon i recte

El bacteri "", que es troba l'intestí dels éssers humans, podria tenir un paper important en el desenvolupament del, segons ha descobert un equip científic de la, als Estats Units. L'estudi ha estat publicat a la. Algunes soques del microbi produeixen, unes molècules tòxiques per l'ADN fins ara desconegudes.Els càncers de còlon i de recte són el segon més letal i el tercer més freqüent al món i provoquen entorn un milió de morts cada any. El risc de desenvolupar-los és d'. Els factors de risc més freqüents són el tabaquisme, el consum d'alcohol, el sobrepès i l'envelliment; i que patir malalties intestinals inflamatòries incrementa el perill.El metge i principal autor de l'estudi,, ha puntualitzat que "". Si bé, ha explicat que han pogut detectar un increment de soques de "Morganella morganii" en persones amb malalties intestinals inflamatòries o amb càncer colorectal, tot i que ha alertat que el bacteri també és present en persones sanes.La notícia arriba 10 dies després que, una de les empreses responsables d'obtenir les primeres vacunes contra la Covid-19, posés data pel primer vaccí contra el càncer : "pot estar llest", van afirmar, el matrimoni fundador de BioNTech, en una entrevista a la BBC.També, dos dies després de l' èxit del primer assaig del fàrmac Onomyc contra el càncer , dut a terme per laa través de la seva empresa derivada Peptomyc. En la fase preclínica en laboratori es va demostrar que, una miniproteïna terapèutica desenvolupada al VHIO, era capaç d'entrar a les cèl·lules i arribar al nucli, on es troba l', que promou el creixement dels tumors.

