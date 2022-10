Els comuns es desmarquen del PSC perquè Barcelona se sumi a l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat per majoria sumar-se a l'amb els vots favorables d', però també de Barcelona en Comú. Des de fa deu dies, tothom quedava pendent al consistori de quina seria la postura de comuns i socialistes que marcaria el futur d'aquesta declaració . Finalment, el govern de coalició s'ha tornat a dividir: mentre que-després d'introduir un matís per demanar més diàleg entre totes les parts polítiques-,. La votació s'ha fet en un ple extraordinari forçat per les dues formacions independentistes presents al consistori.El manifest que ha arribat al ple -que ja compta amb el suport de més de 300 entitats , entre les quals l'Ateneu Barcelonès o el Consell de la Joventut de Barcelona- ha anat acompanyat d'una part propositiva pròpia, acordada entre. D'aquesta manera, al marge de defensar l'amnistia i l'autodeterminació "entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana", l'acord institucional ha sumat també una menció específica a, per evitar la repressió d'idees polítiques".En la seva defensa de la postura, la tinent d'alcaldia socialista, ha apuntat que es demana una llei d'amnistia i s'insisteix en. En el mateix sentit, ha lamentat que s'intenti impulsar una amnistia quan això pertany a contextos polítics "a canvis de règim" i "aquí no ens trobem en aquesta situació". Per tot plegat, Bonet ha insistit a mantenir-se en la necessitat de "treballar en el sistema polític" vigent.Al seu torn, el regidor de Drets de Ciutadania,, de Barcelona en Comú, ha fet equilibris per fer costat a les reivindicacions i el record per les persones represaliades per motius polítics, com exposa el manifest de l'entitat que promou l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació, mentre ha fet referència als grups independentistes perquè mostrin el mateix compromís en els. En aquest sentit, Serra ha fet menció explícita del procés judicial que afronten una quinzena de veïns de Sants que van participar en una protesta a una entitat bancària per aturar un desnonament i reclamar un lloguer social.Igualment, el representant dels comuns ha assegurat que aquest acords que la seva formació política ha afegit en la votació que ha arribat a l'ajuntament barceloní: la proposta d'augmentar el diàleg contra la repressió política, de manera més àmplia. En aquest sentit, ha enviat un missatge als socialistes perquè el PSOE s'avingui a reformar el delicte de sedició a l'Estat i no cedeixi davant la pressió del PP o la proximitat d'eleccions municipals.

