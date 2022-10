Quique Setién: «El Barça encara em deu diners»

L'exentrenador del Barça,, acaba de signar amb el Vila-real CF. El seu debut a la banqueta grogueta, però, no serà recordat pel que ha passat a la gespa, sinó per les seves declaracions al post partit, en què ha llançat alguns punyals al seu antic club. "", ha denunciat en una entrevista a El Larguero de la SER, en referència al seu acomiadament l'agost del 2020.Segons el tècnic, ni la directiva deni la deli han abonat la indemnització deque el club es va comprometre a pagar en sis quotes. "Si hi ha coses que no et quadren, no has de ser hipòcrita i has de marxar", ha reflexionat sobre la seva sortida del Barça."Quan arribes a un lloc on fa 14 anys que ho guanyen tot,", ha compartit Setién, que ha lamentat que no va poder canviar algunes coses perquè "ja estaven establertes". Tot i això, ha afirmat que si pogués tornar enrere,d'entrenador del Barça.També ha parlat de la seva mala relació amb, sobre qui no s'ha atrevit a dir que el va decebre, però sí que ha assegurat que va haver de. Setién ha admès que el seu pas pel Camp Nou va ser difícil i que va tenir "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor