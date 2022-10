Barcelona vol acollir la seu de la futura agència espanyola d'intel·ligència artificial

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit de manera unànime, amb el suport de tots els grups polítics, presentar candidatura per acollir la seu de la futura, després que el govern estatal obrís el concurs per definir quina ciutat tindrà aquest paper el setembre passat. A través d'una moció presentada a última hora, el govern municipal ha defensat fer aquest pas tenint en compte que Barcelona té, en paraules de la tinenta d'alcaldia de Transició Digital,La mateixa Bonet ha reconegut, però, que esen el concurs que decidirà a quina ciutat s'ubicarà l'agència espanyola pionera a Europa. La representant de l'equip de govern ha apuntat que tenen constància que, però que la capital catalana té alguns al·licients per confiar en la solidesa de la candidatura. Entre aquests elements, Laia Bonet ha destacat la presència d'equipaments com el Barcelona Supercomputing Center, els treballadors implicats en el desenvolupament d'algoritmes o "els grups de recerca que pertanyen a les principals xarxes d'investigació i recerca".Els partits de l'oposició s'hi han sumat en massa, però s'han mencionat alguns matisos.ha remarcat que si bé Barcelona té molts motius per ser capdavantera en l'àmbit digital, la candidaturade prosperar, ja que no es coneixen quin són els elements que poden decantar el concurs i s'ha mostrat desconfiat de la política de distribució territorial d'aquestes seus per part de l'Estat. "Acabarà a Madrid", ha ironitzat.També la resta de grups s'han mostrat favorables a aquest pas, si bé cadascú ha escombrat cap a les seves prioritats. Des de C's s'ha reivindicat que aquesta candidatura suposariaen el seu vincle amb la ciutat, i el PP ha defensat que això implicaria reivindicar "la Barcelona del sí".

