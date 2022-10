Colau rebutja projectar partits del Mundial de Qatar: «Hi ha un límit: és una dictadura»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebutjat facilitar un espai des de l'Ajuntament perquè la ciutadania pugui seguir els partits de la selecció espanyola de futbol durant el Mundial de Qatar 2022, que se celebrarà entre novembre i desembre.", ha etzibat la màxima representant de Barcelona en Comú, en resposta a la petició del grup municipal de Ciutadans.En aquest sentit, la mateixa alcaldessa ha reivindicat que Amnistia Internacional l'ha catalogat comi ha advocat per sumar-se a ciutats com París o Marsella a l'hora de "rebutjar" que se celebri aquesta cita internacional esportiva en un país com Qatar. La líder del govern municipal ha ampliat la seva petició ide la participació d'aquest mundial.Colau ha mencionat, a més, les condicions laborals precàries que van portar adurant la preparació de la fita a Qatar, segons els càlculs exposats pel diari The Guardian. També ha fet referència a la constant violació dels drets de les dones o dels membres del col·lectiu LGTBI.Tots aquests motius han estat la base per la qual Colau ha descartat destinar recursos públics a seguir la cita futbolística. Si bé ha reconegut que es mostraria "favorable" a habilitar espais perquè els seguidors poguessin seguir partits importants com "les finals" en ocasions importants, en aquest cas l'excepcionalitat que envolta el Mundial de futbol l'empeny a prendre una altra decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor